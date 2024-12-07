Британія та Естонія відреагували на рішення Румунії заново провести президентські вибори

Лондон і Таллінн відреагували на останні події у Румунії, де Конституційний суд вирішив анулювати результати першого туру президентських виборів та розпорядився провести виборчий процес заново, повідомляє Європейська правда.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі висловив стурбованість повідомленнями румунських органів влади про ознаки російського втручання у вибори.

"На румунських виборах має вирішувати лише румунський народ, вільно й чесно. Британія залишається рішучим союзником і другом Румунії та впевнена у її демократії", – написав Леммі у своєму X (Twitter).

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна схвально висловився про рішення проводити нові вибори.

"Лише румуни мають право визначати, кого вони обирають. Ціную те, що Румунія стійко відреагувала на зловмисне зовнішнє втручання і віддала голос назад своєму народу. Спроби Росії втручатися у справи демократичних держав не будуть мати успіху", – написав він.

Нагадаємо, спершу Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня КС після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом та ознайомився з інформацією від спецслужб.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.