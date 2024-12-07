Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з Президентом Франції Емануелем Макроном, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні ж в Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут 5 років тому.

Як повідомляось, у Парижі очікували, що Президент Володимир Зеленський відвідає 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері, на яку мають також прибути обраний Президент США Дональд Трамп і ще близько сорока глав держав та урядів.

На церемонії виступить Президент Франції Еммануель Макрон. Після його промови відбудеться урочисте відкриття дверей оновленого собору Паризької Богоматері та буде зачитане послання від Папи Римського Франциска.