ГУР: Третина об'єктів, які постачають паливо армії РФ, пошкоджена або уражена

Третина об'єктів паливного сектору РФ уражена або пошкоджена внаслідок спецоперацій українських захисників. Йдеться про об'єкти, які постачають паливо окупаційним військам, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв'ю ЦПД.

"Є статистика, є відкриті дані. Третина (об'єктів в РФ, - ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми" , - сказав Юсов.

Представник ГУР нагадав про обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в РФ, що свідчить, що ворог відчуває наслідки атак та санкцій.

Юсов наголосив, що говорячи про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти. Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України.

Атаки на російські НПЗ

Українські воїни здійснили десятки операцій, атакуючи російські нафтопереробні заводи та нафтобази. Захисники вражають об'єкти, які підтримують армію РФ та забезпечують окупантів паливом.

За даними Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково зупинили роботу. Причиною цього став незакінчений ремонт. Росіяни не змогли завершити ремонтні роботи у жовтні через санкції.