Омбудсмен анонсував можливий черговий обмін

Дмитро Лубінець заявив, що до нового року можуть бути хороші новини, повідомляє Ділова столиця.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, що основним посередником і питанні повернення військовополонених — Об'єднані Арабські Емірати.

За словами посадовця, до нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону Росії, однак не виключено що агресор може зірвати домовленості.

"Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ" , — сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, Росія відмовляється співпрацювати щодо повернення українських дітей додому. Він додав, що кожне повернення дитини — це окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати" , — обурився омбудсмен.

Лубінець розповів, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей, і всі вони під загрозою депортації.