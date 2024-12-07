Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Лідера країни хотіли відправити у відставку через оголошення воєнного стану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yonhap та CNN.

У суботу, 7 грудня, Національна асамблея Південної Кореї намагалася проголосувати за імпічмент президенту країни. Партія президента покинула зал голосування. Лише двоє депутатів залишилися всередині, ще один законодавець, який повернувся, проголосував проти пропозиції.

Опозиція обурилася через бойкотування голосування законодавцями керівної партії.

Як і очікувалося, парламент зрештою провалив голосування. Наступна дата, коли законодавці зможуть проголосувати щодо імпічменту президенту - середа, 11 грудня.

Перед голосуванням щодо імпічменту президенту біля Національної асамблеї в Сеулі зібрався натовп людей. Вони вимагали імпічменту Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану.

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан. Причинами була не воєнна загроза, а внутрішньополітична ситуація.

Пізніше уряд Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану, а президент зупинив дії особливого режиму. Загалом воєнний стан у Південній Кореї тривав близько шести годин.

Опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку. Правоохоронці почали розслідування проти президента.

Юн Сок Йоль вибачився за те, що оголосив воєнний стан, проте не подав у відставку самостійно.