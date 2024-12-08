Єрмак розповів про зміну риторики команди Трампа щодо України

Представники майбутньої адміністрації президента США, яких обрав переможець виборів Дональд Трамп, змінили риторику у висловлюваннях щодо війни Росії проти України. Спостерігається значна різниця під час виборчої кампанії та після її завершення. З посиланням на заяву глави Офісу президент України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами чиновника, представники команди Трампа та інші американські політики демонструють "глибоке розуміння" питання російсько-української війни.

Єрмак на уточнювальне запитання журналістки підтвердив, що це стосується також і сенатора-республіканця від Огайо Джей Ді Венса, якого Трамп бачить на посаді віце-президента в своїй адміністрації після інавгурації. Раніше цей політик відзначився критикою щодо допомоги Україні з боку Штатів.

"Можу вам сказати, вже з власного досвіду, що риторика під час (виборчої, - ред.) кампанії та те, яка дійсно позиція у цих посадовців, в тому числі й у майбутнього віцепрезидента - це дві великі різниці" , - розповів керівник ОП.

Також Єрмак додав у контексті розповіді про роботу між командами українського президента Володимира Зеленського і Трампа, що це "тільки початок, це були такі ознайомчі зустрічі, але ми точно домовилися працювати, працювати ще до інаугурації".

Крім того, розповів керівник Офісу президента, зустріч 7 грудня у Парижі Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном та обраним президентом США Трампом насправді готувалася командами президентів заздалегідь.

Єрмак також назвав дані тристоронні перемовини лідерів держав як дуже позитивні та ефективні, та висловив думку, що "це може стати початком дуже гарного формату".

Зустріч Зеленського з Трампом і Макроном

Як повідомлялося раніше, 7 грудня у Парижі Зеленський зустрівся з Трампом. Вони прибули до французької столиці на урочистості з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері після реставрації через пожежу 5 років тому..

Крім того, Зеленський і Трамп провели з президентом Франції Еммануелем Макроном зустріч у тристоронньому форматі "за зачиненими дверима".

Пізніше президент України зазначив, що зустріч з Трампом і Макроном була "хороша і продуктивна". Зеленський також наголосив, що під час розмови вони домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.

Додамо, що зустріч відбулася на тлі активізації "вкидів" у ЗМІ різних варіантів "мирного плану" Трампа щодо завершення війни РФ проти України. Також паралельно звучать у пресі висловлювання представників команди новообраного президента США про різні "сценарії" такого миру/перемир'я, зокрема про "заморожування" війни та можливі переговори Києва та Москви.