У Південній Кореї заарештували колишнього міністра оборони

Прокуратура заарештувала колишнього міністра оборони Республіки Корея Кіма Йонг Хьона. Процедуру здійснили в рамках розслідування справи про можливу держзраду через оголошення президентом країни воєнного стану. З посиланням на інформагентство Yonhap, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з'явився в прокуратурі Центрального округу Сеула близько 1:30 ночі в неділю (16:30 за Гринвічем в суботу). Йому загрожує заборона на в'їзд до країни на час розслідування.

Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.

Раніше три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, екс-міністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді.

Національна поліція також розслідує звинувачення у державній зраді проти Юна та інших міністрів.

Воєнний стан у Південній Кореї

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль 3 грудня несподівано запровадив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання викорінити "антидержавні сили" та політичних опонентів-обструкціоністів.

Однак Юн скасував цей наказ через шість годин після того, як парламент та уряд не підтримали указ, попри військові та поліцейські кордони в Сеулі.

4 грудня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку.

В суботу, 7 грудня, парламент не зміг оголосити імпічмент президенту. Наступна дата голосування щодо цього питання - 11 грудня.