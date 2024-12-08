Сирійські повстанці заявили, що увійшли до Дамаску і оголосили про повалення режиму Асада

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. З посиланням на Al Jazeera, повідомляє Новое время.

«Тиран Башар аль-Асад втік. Ми оголошуємо Дамаск вільним від тирана Башара Асада», — йдеться в заяві повстанців.

Сирійська збройна опозиція також оголосила, що завершення правління Асада відкриває нову сторінку в історії країни.

«Після 50 років гноблення під владою баасистів і 13 років злочинності, тиранії і переміщення, після тривалої боротьби, протистояння різного роду окупаційним силам, ми оголошуємо сьогодні, 8 грудня 2024 року, кінець цієї темної епохи і початок нової ери для Сирії» , — наголошується у заяві повстанців.

Наступ сирійських повстанців — що відомо

Нові сутички між силами режиму сирійського диктатора Башара Асада та опозиційними збройними групами розпочалися 27 листопада в сільській місцевості провінції Алеппо на півночі Сирії.

28 листопада повідомлялося, що в Сирії опозиційні війська розпочали масштабний наступ і рухалися в напрямку міста Алеппо, їм вдалося захопити 34 населених пункти.

29 листопада група Хаят Тахрір аш-Шам зайшла в місто Алеппо.

Крім того, 30 листопада сирійські військові заявили, що десятки їхніх солдатів загинули під час атаки повстанців, що змусило армію передислокуватися. Заява сирійських військових стала першим публічним визнанням, що повстанці увійшли в Алеппо.

Того самого дня Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, заявила, що Хаят Тахрір аш-Шам і союзні угруповання взяли під контроль більшість міст, урядових центрів і в’язниць регіону.

Також 30 листопада країна-агресор Росія вперше з 2016 року завдала авіаударів по Алеппо.

ЗМІ повідомляли, що 1 грудня опозиційні групи в Сирії повністю захопили місто Алеппо.

2 грудня в ГУР Міноборони України повідомили, що російський військовий контингент у Сирії тікає з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналами озброєнь і техніки.

6 грудня агентство Reuters повідомило, що повстанські сили Сирії наблизилися до великого міста Хомс у центрі Сирії, що відкриває шлях до столиці Дамаска.

Того ж дня курдські Сирійські демократичні сили захопили місто Дейр-ез-Зор, яке контролювали війська Асада.

7 грудня сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль південне місто Дар’а, четвертий великий населений пункт, який війська Асада втратили за тиждень. У той же день повстанці заявили, що взяли під контроль місто Хомс — третього за величиною місто Сирії.



