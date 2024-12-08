На Херсонщині у суботу семеро цивільних отримали поранення

Через російську агресію в Херсонській області протягом 7 грудня семеро людей дістали поранення. З посиланням на Херсонську ОВА, повідомляє Українська правда.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Станіслав, Томарине, Осокорівка та місто Херсон.