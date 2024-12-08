Повітряні сили: ППО знищила 28 ворожих БПЛА, 46 - локаційно втрачено

У ніч на 8 грудня РФ атакувала Україну 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях" , — повідомили військові.

46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.