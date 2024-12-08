Салліван пояснив, чому США підготували обмежену кількість українських пілотів F-16

Сполучені Штати повністю готові розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, проте наразі стримують темпи підготовки через нібито брак необхідної кількості українських авіаторів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це під час форуму національної оборони у США заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"У нас була навчена обмежена кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати, ми готові і якомога більше" , — заявив він.

За його словами, основною перешкодою є недостатня кількість українських кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.