Салліван пояснив, чому США підготували обмежену кількість українських пілотів F-16
Сполучені Штати повністю готові розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, проте наразі стримують темпи підготовки через нібито брак необхідної кількості українських авіаторів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це під час форуму національної оборони у США заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"У нас була навчена обмежена кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати, ми готові і якомога більше", — заявив він.
За його словами, основною перешкодою є недостатня кількість українських кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.