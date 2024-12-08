Зеленський прагне зупинити війну в Україні - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ та Москву розпочати переговори. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. З посиланням на Barron's, повідомляє Новое время.

«Занадто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може перетворитися на щось набагато більше та набагато гірше» , — йдеться у дописі.

Також Трамп додав, що президент України Володимир Зеленський прагне «зупинити божевілля».

«Президент Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони вже втратили 400 000 солдатів, а також багатьох мирних жителів» , — написав обраний президент США.

7 грудня Зеленський взяв участь у тристоронній зустрічі в Парижі з Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова,

зустріч тривала близько 35 хвилин. Він повідомив, що Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп прибули до столиці Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.