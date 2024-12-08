Протидія агресії РФ та підтримка України є пріоритетом для США - Остін

США стверджують, що згуртування міжнародної коаліції для підтримки України є ключовим завданням, а протидія російській агресії - пріоритетом для Америки. Про це повідомляє Міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє УНН.

Очільник Пентагону під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана наголосив на значенні міжнародної підтримки України. Він підкреслив важливість згуртування вільного світу для захисту українського суверенітету та протидії імперській агресії Росії.

Остін наголосив на відстоюванні американських цінностей і зміцненні міжнародної коаліції задля підтримки України в її боротьбі за свободу. Він підтвердив, що Україна залишається пріоритетом для США, а співпраця союзників і партнерів є ключовим елементом цієї підтримки.