Асад после побега из Дамаска планировал лететь в Москву из сирийской базы РФ - СМИ
Сирійський диктатор Башар Асад залишив столицю Сирії Дамаск близько опівночі та вирушив на російську військову базу в Сирії., повідомляє Новое время.
Про це у неділю, 8 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив ізраільський журналіст Барак Равід із посиланням на ізраїльського чиновника, ім'я якого не називається.
За словами співрозмовника журналіста, Асад залишив Дамаск близько опівночі та вилетів на російську базу в Сирії з наміром продовжити звідти шлях до Москви.
«Ми ще не маємо чіткої інформації про те, чи покинув він Сирію», — написав Равід.
Журналіст також оприлюднив інформацію, яку отримав від ще одного свого співрозмовника, представника США, щодо того, де може перебувати Башар Асад:
«Офіційний представник США сказав мені: ми відстежили, як Асад залишав Дамаск минулої ночі, і ми припустили, що він планував летіти до Москви».
Втеча Башара Асада із Дамаска — що відомо
6 грудня видання WSJ повідомляло, що станом на 6 грудня Асад залишався в країні, але його дружина з трьома дітьми виїхала до Росії. Також співрозмовники видання повідомляли, що в Об'єднані Арабські Емірати вирушили два зяті Асада.
У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці оголосили Дамаск вільним, заявивши, що Асад утік зі столиці.
Згодом стало відомо, що повстанці зайшли до палацу Асада у Дамаску, тим часом національне телебачення повідомило про падіння диктаторського режиму.
Повстанці активно ведуть пошуки Башара Асада — вони допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які можуть знати про пересування диктатора.