Асад после побега из Дамаска планировал лететь в Москву из сирийской базы РФ - СМИ

Сирійський диктатор Башар Асад залишив столицю Сирії Дамаск близько опівночі та вирушив на російську військову базу в Сирії.﻿, повідомляє Новое время.

Про це у неділю, 8 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив ізраільський журналіст Барак Равід із посиланням на ізраїльського чиновника, ім'я якого не називається.

За словами співрозмовника журналіста, Асад залишив Дамаск близько опівночі та вилетів на російську базу в Сирії з наміром продовжити звідти шлях до Москви.

«Ми ще не маємо чіткої інформації про те, чи покинув він Сирію» , — написав Равід.

Журналіст також оприлюднив інформацію, яку отримав від ще одного свого співрозмовника, представника США, щодо того, де може перебувати Башар Асад:

«Офіційний представник США сказав мені: ми відстежили, як Асад залишав Дамаск минулої ночі, і ми припустили, що він планував летіти до Москви».

Втеча Башара Асада із Дамаска — що відомо

6 грудня видання WSJ повідомляло, що станом на 6 грудня Асад залишався в країні, але його дружина з трьома дітьми виїхала до Росії. Також співрозмовники видання повідомляли, що в Об'єднані Арабські Емірати вирушили два зяті Асада.

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці оголосили Дамаск вільним, заявивши, що Асад утік зі столиці.

Згодом стало відомо, що повстанці зайшли до палацу Асада у Дамаску, тим часом національне телебачення повідомило про падіння диктаторського режиму.

Повстанці активно ведуть пошуки Башара Асада — вони допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які можуть знати про пересування диктатора.