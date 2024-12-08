Ізраїль підтвердив введення своїх військ у буферну зону на кордоні із Сирією

Ізраїль ввів свої війська у буферну зону та в кілька інших місць на кордоні з Сирією. Це сталося після того, як сирійські повстанці зайшли в Дамаск.﻿ З посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Ізраїльська армія пояснила такі дії "забезпеченням безпеки ізраїльтян та громад на Голанських висотах".

"Наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. Проте продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення" , - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, сьогодні, 8 грудня, ЗМІ повідомляли, що ізраїльські танки перетнули кордон з Сирією після того, як режим Башара Асада офіційно впав, а повстанці зайшли в Дамаск.

Падіння режиму Асада

Близько півтора тижня тому у Сирії спалахнула з новою хвилею громадянська війна. Сирійські повстанці захопили низку важливих міст. Армія режиму Башара Асада не показала великого спротиву.

Головний союзник Асада Росія теж не надала очікуваної підтримки, попри заяви ЗМІ.

У неділю, 8 грудня, стало офіційно відомо, що групи сирійських повстанців зайшли в Дамаск. Це стало крахом режиму Башара Асада.

За повідомленнями західних ЗМІ, Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі.