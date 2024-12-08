Лідер сирійської опозиції офіційно оголосив про "падіння" режиму Асада

Голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив у неділю про падіння режиму Башара Асада. ﻿Про це пише Al Arabia, повідомляє Лівий берег.

"Я оголошую вам про падіння режиму Башара Асада. Темна сторінка в історії Сирії закінчилася" , — заявив Аль-Бахра.

Він додав, що ситуація безпечна, і "немає місця для помсти чи відплати", а сирійська армія буде реорганізована.

Лідер Сирійської національної коаліції зазначив, що "урядові установи відновлять роботу протягом двох днів", а "передача влади відбудеться у співпраці з ООН".

Керівник Управління військових операцій Абу Мухаммед аль-Джолані наказав своїм військам не наближатися до офіційних установ у Дамаску. Аль-Джолані підкреслив, що ці установи залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані, повідомляє AFP.

Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом".