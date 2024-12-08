Axios пише, що Трамп спочатку не хотів зустрічатися з Зеленським у Парижі

Перша зустріч обраного президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського після президентських виборів в Америці відбулася після дипломатичних зусиль французького лідера Еммануеля Макрона, повідомляє Новое время.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, які побажали залишитися анонімними.

За даними видання, «останніми днями Макрон працював над тим, щоб переконати Трампа, який перебуває з візитом у Парижі для участі у відкритті собору Паризької Богоматері, провести спільну зустріч із Зеленським».

Як стверджує одне з джерел, спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але зрештою погодився.

За словами іншого співрозмовника журналістів, знайомого з перебігом зустрічі, вона тривала 45 хвилин і була «хорошою і плідною».