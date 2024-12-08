У Байдена заявили, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані

Американські танки Abrams, передані Україні після повномасштабного вторгнення Росії, були недоукомплектовані, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи на оборонному форумі в Каліфорнії.

Салліван також підкреслив, що танки Abrams виявилися не найкориснішою технікою для ЗСУ в бойових діях. Ця оцінка, зазначив радник президента США, сходиться з оцінкою американських військових.

«Ці танки недоукомплектовані, оскільки це не дуже корисна для них зброя для ведення бою» , — заявив Салліван.

Кажучи про передачу Україні ракет ATACMS і дозвіл завдавати удари углиб Росії, Салліван висловив упевненість, що «це не панацея для цієї війни» і є лише ще однією можливістю для українських сил.

США схвалили відправку в Україну танків Abrams у січні 2023 року.

У вересні 2024 року повідомлялось, що українцям довелося вдосконалити передані США танки M1 Abrams, оскільки ті виявилися вразливими для атак російських безпілотників та іншої вибухівки.

За їхніми словами, модернізація виявилася винятково ефективною в плані захисту не тільки танків Abrams, а й американських БМП моделі Bradley.

У жовтні стало відомо, що Австралія передасть Україні 49 своїх застарілих танків M1A1 Abrams в рамках нового пакета військової допомоги на суму 245 млн доларів.