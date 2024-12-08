Зеленський підтвердив цифри втрат України на війні, озвучені Трампом

Президент України Володимир Зеленський назвав якою ціною дається українцям боротьба з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Президент поділився деталями розмов на міжнарожних зустрічах під час візиту у Францію.

"Вчора був у Президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч із Президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї" , — повідомляє президент.

За словами Зеленського, коли українці говорять про дієвий мир з Росією, то мова йде передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру.

Оновлені дані про російські втрати, про які пише Зеленський, перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні" , — каже Зеленський.

За інформацією гаранта, з вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного.

"Окрім того, не забуваємо про наших людей у російському полоні – це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей" , — наголошує президент.

Як каже Зеленський, не забуває Україна і про депортованих Росією з української землі дітей: росіяни самі говорять, що таких украдених дітей сотні тисяч, і Росія розпорошує їх по своїй території. Повертати їх – найскладніше. На окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей.