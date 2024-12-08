Глобальне потепління ставить під загрозу світову продовольчу безпеку

Вчені попереджають про серйозні наслідки глобального потепління для виробництва продуктів харчування, повідомляє Новое время.

У статті, опублікованій у журналі Trends in Plant Science, дослідники зазначають, що якщо не вжити термінових заходів, на нас очікує масштабна продовольча криза.

Зміна клімату ставить під загрозу врожайність сільськогосподарських культур. Екстремальні погодні явища, як-от посухи та повені, стають дедалі частішими та інтенсивнішими, що негативно позначається на рослинах. Крім того, підвищується ризик появи шкідників і хвороб, які можуть знищити цілі поля.

Проблема ускладнюється тим, що сільське господарство саме є одним з основних джерел викидів парникових газів. Виходить порочне коло: зміна клімату негативно впливає на сільське господарство, а сільське господарство, своєю чергою, прискорює зміну клімату.

Щоб запобігти глобальній продовольчій кризі, вчені пропонують низку заходів. Необхідно об'єднати зусилля вчених з усього світу для розробки нових сортів рослин, стійких до зміни клімату. Також важливо проводити дослідження в реальних польових умовах, щоб краще зрозуміти, як рослини реагують на стресові ситуації. Крім того, необхідна тісна співпраця між вченими і фермерами, щоб розроблені технології були затребуваними та ефективними.

Особливу занепокоєність викликає той факт, що на дослідження в галузі сталого сільського господарства виділяється недостатньо коштів. Більша частина фінансування спрямовується на великі сільськогосподарські підприємства в розвинених країнах, тоді як дрібні фермери в країнах, що розвиваються, які особливо вразливі до зміни клімату, залишаються без підтримки.

Автори дослідження наголошують, що для розв’язання цієї глобальної проблеми необхідно об'єднати зусилля вчених, політиків, фермерів і громадськості. Тільки спільними діями можна створити сільськогосподарські системи, здатні адаптуватися до нових кліматичних умов і забезпечити продовольчу безпеку для всього населення планети.