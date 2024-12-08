Росія виводить кораблі та перекидає залишки зброї із Сирії - ГУР

Росія виводить кораблі та перекидає залишки зброї літаками з баз у Сирії. Це відбувається на тлі падіння режиму Башара Асада. З посиланням на ГУР, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився втечею російського контингенту з території країни.

"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку" , - розповіли розвідники.

Зокрема, 9 грудня з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту РФ.

"Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі" , - констатують в ГУР.

t.me/DIUkraine

Що відбувається в Сирії

Після взяття сирійськими повстанцями Дамаска, опозиційні до режиму президента Сирії Башара Асада сили рухаються до узбережжя.

У столиці Сирії, Дамаску, під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.