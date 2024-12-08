Проросійський кандидат у президенти Румунії прийшов на дільницю, попри скасування другого туру виборів

Проросійський і ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску прийшов до виборчої дільниці 8 грудня — попри те, що Конституційний суд країни скасував другий тур виборів. З посиланням на видання Digi 24, повідомляє Новое время.

Біля школи в комуні Могошая, де Джорджеску мав голосувати, його зустрів натовп прихильників і журналістів.

Ультраправий політик заявив, що рішення Конституційного суду Румунії про скасування другого туру виборів президента є «фатальним для демократії».