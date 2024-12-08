Проросійський кандидат у президенти Румунії прийшов на дільницю, попри скасування другого туру виборів
Проросійський і ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску прийшов до виборчої дільниці 8 грудня — попри те, що Конституційний суд країни скасував другий тур виборів. З посиланням на видання Digi 24, повідомляє Новое время.
Біля школи в комуні Могошая, де Джорджеску мав голосувати, його зустрів натовп прихильників і журналістів.
Ультраправий політик заявив, що рішення Конституційного суду Румунії про скасування другого туру виборів президента є «фатальним для демократії».
«Ми продовжимо демократичним шляхом. Я дуже чітко прошу про мир, про все, що нам потрібно, щоб відновити нашу демократію, бо демократію було скасовано судом. (…) Як ви знаєте, сьогодні мав відбутися другий тур президентських виборів. Це голосування було скасовано, але, в принципі, скасування демократії не скасовує самої нашої свободи», — сказав Джорджеску.