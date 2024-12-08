У МЗС РФ заявляють, що Асад після переговорів із повстанцями залишив Сирію

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. З посиланням на МЗС РФ, повідомляє Українська правда.

Росіяни запевняють, що в переговорах участі не брали, але "перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції".

Також військові бази РФ на території Сирії перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності", але наразі "серйозної загрози" їхній безпеці немає.