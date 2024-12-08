Ізраїль завдає масованих авіаударів по базах на півдні Сирії - ЗМІ

Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Цілями стали склади й авіабаза. З посиланням на The Times of Israel, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, сирійські ЗМІ повідомляють про удари ізраїльської авіації в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Згідно з повідомленнями, цільовими ударами були склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об'єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Зазначається, що офіційних коментарів з боку армії Ізраїля (ЦАХАЛ) немає.

Як повідомлялося раніше, ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.

Наразі, за даними ЗМІ, танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону і увійшли в Сирію. Це сталося на тлі краху режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада після взяття повстанцями Дамаска.