Раднику Трампа не сподобалося, що Зеленський не надягнув костюм на зустріч у Парижі

Зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського у Парижі 7 грудня викликав обурення у радника обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Новое время.

Радник Трампа Роджер Стоун заявив у коментарі виданню New York Post, що вбрання Зеленського має вигляд неповаги до американського народу.

«Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може вдягнути їх, щоб виступити на спільному засіданні Конгресу або зустрітися з обраним президентом Сполучених Штатів?» , — цитує NYP Роджера Стоуна.

Нагадаємо, зустріч обраного президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона відбулася в суботу, 7 листопада, у Парижі.

Повідомлялося, що розмова тривала близько 35 хвилин.

Зеленський назвав її продуктивною.

«Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою і справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якомога швидше і справедливо» , — повідомив український лідер.

За даними видання Axios, Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі, його переконав Макрон.

У неділю, 8 грудня, Трамп заявив, що в Україні потрібно негайно припинити вогонь, і закликав Київ і Москву почати переговори.

«Занадто багато життів марно втрачено, занадто багато сімей знищено, і, якщо це триватиме, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше» , — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Того ж дня, 8 грудня, Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом Трампом «була хорошою».