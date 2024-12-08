Раднику Трампа не сподобалося, що Зеленський не надягнув костюм на зустріч у Парижі
Зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського у Парижі 7 грудня викликав обурення у радника обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Новое время.
Радник Трампа Роджер Стоун заявив у коментарі виданню New York Post, що вбрання Зеленського має вигляд неповаги до американського народу.
«Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може вдягнути їх, щоб виступити на спільному засіданні Конгресу або зустрітися з обраним президентом Сполучених Штатів?», — цитує NYP Роджера Стоуна.
Нагадаємо, зустріч обраного президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона відбулася в суботу, 7 листопада, у Парижі.
Повідомлялося, що розмова тривала близько 35 хвилин.
Зеленський назвав її продуктивною.
«Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою і справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якомога швидше і справедливо», — повідомив український лідер.
За даними видання Axios, Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі, його переконав Макрон.
У неділю, 8 грудня, Трамп заявив, що в Україні потрібно негайно припинити вогонь, і закликав Київ і Москву почати переговори.
«Занадто багато життів марно втрачено, занадто багато сімей знищено, і, якщо це триватиме, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Того ж дня, 8 грудня, Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом Трампом «була хорошою».
«Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та глобальній ситуації — від нашого фронту до Північної Кореї», — наголосив український лідер.