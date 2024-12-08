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У ЗСУ повідомили про зачистку від ворога одного з кварталів Часового Яру

У ЗСУ повідомили про зачистку від ворога одного з кварталів Часового Яру
Фото: president.gov.ua

Збройним Силам України вдалося зачистити один із кварталів від російської піхотної групи в місті Часів Яр Донецької області, на околицях якого тривають важкі бої. З посиланням на коментар представника пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрія Полухіна, повідомляє Суспільне.

За його словами, нині в цьому населеному пункті непроста ситуація.

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"Противник намагається штурмувати позиції наших оборонців у районі міста Часів Яр, намагається їх і обходити, і використовує малі піхотні групи в якості ДРГ, котрі намагаються зав'язати бій в тилу, за спинами наших захисників", - наголосив він.

Росіяни активно скидають на місто керовані авіаційні бомби та обстрілюють його з різних артилерійських систем. Армія РФ на цьому напрямку використовує гусеничну техніку для транспортування своєї піхоти.

Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що ворог накопичив велику кількість особового складу біля Часового Яру. У  районі цього міста окупанти ховаються у підвалах і норах та  проводять "м’ясну" розвідку — кидають підрозділи для того, щоб знайти слабке місце в обороні українських військових.

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