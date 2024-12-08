У ЦПД оцінили, чи вплине падіння режиму Асада в Сирії на війну в Україні

Повалення режиму Башара Асада в Сирії не вплине на війну в Україну. Але Кремль втратив одну зі своїх зон впливу. З посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами" , - зазначив Коваленко.

На його думку, причиною фіаско Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнера" та її колишнього ватажка Євгена Пригожина.

"Саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море" , - вважає керівник ЦПД.

На його думку, роль Росії в Африці буде слабшати. Коваленко додав, що РФ намагається звинуватити Ірану в втраті Сирії.

Керівник ЦПД вважає, що крах режиму Асада в Сирії навряд чи вплине на війну в Україні.