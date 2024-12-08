У Кремлі відповіли на заклик Трампа припинити вогонь

Росія відкрита для переговорів про завершення війни в Україні, проте умови для припинення вогню було викладено Володимиром Путіним у червні, заявив у неділю речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Дзеркало тижня.

Так він прокоментував заяву обраного наступним президентом США Дональда Трампа, який закликав російського лідера до зупинення війни припинення вогню.

«Умови мирних переговорів були озвучені Путіним раніше, але Україна продовжує відмовлятися від переговорів і не змінює позиції» , - сказав речник Путіна.

При цьому він додав, що для початку президенту України Володимиру Зеленському потрібно «скасувати заборону на переговори із РФ» (насправді рішення РНБО України, введене у дію указом Зеленського в жовтні 2022 року, передбачає «неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним») та «доручити повернутися до діалогу на основі Стамбула».

Також Пєсков заявив, що слова Дональда Трампа про втрату Росією в Україні 600 тисяч пораненими та вбитими, а також про співвідношення втрат РФ та України «не відповідають дійсності».

«Українські втрати кратно перевищують російські, це веде до виснаження ЗСУ та зниження віку мобілізації до 18 років Ситуація для української армії складається катастрофічною» , - заявив Пєсков.

Ультиматум Владіміра Путіна щодо мирних переговорів з Україною був озвучений в червні 2024 року. Відповідно до нього Україна має віддати РФ п’ять регіонів – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та АР Крим, підписати зобов'язання не вступати до НАТО, а також про нейтральний, без'ядерний статус України.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 7 грудня, Дональд Трамп заявив, що Росії та Україні необхідно негайно припинити вогонь та почати переговори. За його словами, він "добре знає" російського диктатора Владіміра Путіна і "настав його час діяти".

У свою чергу Зеленський у неділю опублікував заяву, в якій йдеться, що насамперед має йти мова про дієві гарантії миру, оскільки війну неможливо закінчити папірцем і кількома підписами.