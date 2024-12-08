Окупанти вбили дроном цивільного в Антонівці біля Херсона

Унаслідок чергової атаки ворожого дрону в Антонівці у передмісті Херсона загинув 73-річний чоловік.﻿ Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)" , — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 8 грудня 2024 року російські військові здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника. Унаслідок скидання вибухового пристрою по одній із вулиць загинув 73-річний чоловік.