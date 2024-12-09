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Умєров та Остін обговорили підготовку до наступного засідання "Рамштайну"

Умєров та Остін обговорили підготовку до наступного засідання "Рамштайну"
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови в неділю обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.﻿﻿ Про це йдеться на сайті Пентагону, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що Умєров та Остін обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США".

"Міністр Остін поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу США, спрямовану на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією. Вони також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку та на початку осені в НАТО висловлювали скепсис щодо продовження роботи у разі перемоги Трампа. Утім, у листопаді міністр оборони України заявив, що сподівається на збереження "Рамштайну" за Трампа.

Відомо, що Німеччина просуває зустріч у форматі "Рамштайн" у грудні, імовірно на рівні лідерів.

На початку грудня кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі НАТО запевнили, що представники Північноатлантичного альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", який координує надання воєнної допомоги Україні.

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