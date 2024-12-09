Ізраїльська армія вперше за 50 років увійшла на територію Сирії – NYT

Ізраїльські сухопутні війська вперше з часів Жовтневої війни 1973 року перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії.﻿﻿ Про це пише The New York Times з посиланням на двох ізраїльських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Українська правда.

За словами джерел видання, війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у неділю, що він наказав військам "захопити буферну зону" між Ізраїлем і Сирією.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїлю" , – заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, зазначивши, що заходи мають тимчасовий характер.

На вихідних ізраїльська авіація також завдала ударів по сирійських військових об’єктах. За словами офіційних осіб, ці активи могли б потрапити в руки екстремістів.

"Цілі включали невеликі запаси хімічної зброї, в першу чергу іприту і газу VX, які, за словами чиновників, залишилися у Сирії, попри попередні домовленості про роззброєння. Ізраїльські військові також атакували оснащені радарами батареї і транспортні засоби зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також запаси ракет "Скад" , – пише видання.

Арабомовний речник армії Ізраїлю Авічай Адрі, у неділю оголосив про комендантську годину в п'яти сирійських селах у буферній зоні, наказавши жителям залишатися вдома "до подальшого розпорядження".

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що ізраїльські танки та бронетехніка були розміщені в Кунейтрі, регіоні на Голанських висотах, що межує з Ізраїлем, Ліваном та Йорданією.

Зазначимо, Ізраїль захопив Голанські висоти під час війни на Близькому Сході 1967 року та анексував значну частину території у 1981 році. Решту контролює Сирія. Більшість світу розглядає цю територію як окуповану Ізраїлем сирійську територію, хоча Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією у 2019 році під час свого першого президентського терміну.