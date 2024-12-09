DeepState: Росіяни просунулися поблизу 5 населених пунктів на Донеччині
У ніч проти 9 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян поблизу 5 населених пунктів в Донецькій області, повідомляє Українська правда.
"Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного".
Передісторія:
- Аналітики проєкту DeepState 8 грудня повідомили, що ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
- За даними видання Reuters, війська РФ встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
- За даними ISW, останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
- Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.