DeepState: Росіяни просунулися поблизу 5 населених пунктів на Донеччині

У ніч проти 9 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян поблизу 5 населених пунктів в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного".

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