Трамп планує скасувати громадянство за правом народження

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14-ю поправкою Конституції в перший день свого президентства, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Трамп в інтервʼю телеканалу NBC News.

Трамп наголосив, що для реалізації ідеї може знадобитися змінити Конституцію США, ймовірно, через звернення до американського народу. Він висловив невдоволення нинішньою системою громадянства за правом народження, назвавши її "смішною".

Трамп зазначив, що така практика існує лише в США, ігноруючи приклади інших країн, таких як Канада чи Бразилія.

"Ми повинні покласти цьому край" , – заявив Трамп.

На питання, як саме він планує змінити законодавство, адже це право закріплене в 14-й поправці конституції, Трамп відповів, що "збирався зробити це через виконавчу владу".

Він розповів, що під час свого попереднього президентського терміну не встиг реалізувати цю ініціативу через пандемію COVID-19.

Трамп також торкнувся питання так званих "Мрійників" – іммігрантів, які приїхали до США в дитячому віці. Він висловив готовність співпрацювати з демократами для пошуку компромісу щодо їхнього статусу.

"Ми повинні щось зробити з "Мрійниками". Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити".

Довідково: 14-та поправка, ратифікована у 1868 році, гарантує громадянство всім, хто народився на території США. Для її зміни необхідна згода трьох чвертей штатів.