Окупанти вдруге за ніч запустили безпілотники по Україні – ЗСУ (Оновлено)

Після двогодинної перерви в ніч на неділю російські війська знову почали запускати ударні безпілотники по території України.﻿﻿ Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

О 05:15 ворожі ударні БпЛА було зафіксовано в Чернігівській та Сумській області.

О 05:23 військові повідомили про БпЛА на сході Чернігівщини, курсом на південь/південний схід.

О 07:21 повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Полтавській області з півночі.

О 07:22 військові попередили про БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - Сумщина/Полтавщина.

8:03 Харківська, Запорізька області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

8:09

БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північний;

БпЛА на південному заході Харківщини, курс - північно-східний.

8:21 Ворожі ударні БпЛА на північному сході Запорізької області, курс - північний.

8:24 Харків! БпЛА у вашому напрямку з південного заходу.

8:39

БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;

БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північний;

БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.

9:14 Кременчук – рух ударних БпЛА у вашому напрямку.

Нагадаємо, у неділю ввечері російські війська почали запускати по території України ударні безпілотники. Близько третьої години ночі Повітряні сили оголосили про відбій загрози БпЛА.