Курс валют НБУ на 9 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 грудня впав на 15 коп до 41.4446 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 4 коп. до 43.8567 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів впав на 1 коп. до 52.9248 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 47.2465 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2751 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.444 600
|EUR
|Євро
|43.856 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.924 800
|CHF
|Швейцарський франк
|47.246 500
|PLN
|Польський злотий
|10.275 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.