Курс валют НБУ на 9 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 грудня впав на 15 коп до 41.4446 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 4 коп. до 43.8567 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 1 коп. до 52.9248 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 47.2465 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2751 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.444 600 EUR Євро 43.856 700 GBP Фунт стерлінгів 52.924 800 CHF Швейцарський франк 47.246 500 PLN Польський злотий 10.275 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.