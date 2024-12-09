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Курс валют НБУ на 9 грудня

Курс валют НБУ на 9 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 грудня впав на 15 коп до 41.4446 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 4 коп. до 43.8567 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 1 коп. до 52.9248 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 47.2465 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2751 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.444 600 --0.1529
EUR Євро 43.856 700 +0.0421
GBP Фунт стерлінгів 52.924 800 --0.008
CHF Швейцарський франк 47.246 500 +0.1505
PLN Польський злотий 10.275 100 +0.0239

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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