Глава Пентагону: Росія витратила на війну понад 200 млрд доларів з лютого 2022 року

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана у Каліфорнії заявив, що втрати Росії за перший рік повномасштабної війни в Україні стали безпрецедентними, перевищивши сумарні витрати в усіх конфліктах після Другої світової війни, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міністерство оборони США.

За словами Остіна, Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових вбитими і пораненими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. А військові витрати Кремля вже перевищили 200 мільярдів доларів. Остін назвав ці цифри "приголомшливою ціною", яку Росія платить за свою агресію.

Очільник Пентагону наголосив на важливості протидії Кремлю та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи "Рамштайн", яка забезпечила Україну понад 57 мільярдами доларів прямої безпекової допомоги.

"Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі" , – підкреслив Остін.

Також він відзначив, що США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з Росією, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

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