У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки а минулу добу знешкодили 1 220 загарбників, 3 артилерійські системи та 18 ББМ ворога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 754 590 (+1 220) осіб,
- танків – 9 519 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 19 589 (+18) од,
- артилерійських систем – 21 061 (+3) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 093 (+22) од,
- крилатих ракет – 2 859 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 989 (+24) од,
- спеціальної техніки – 3 636 (+1) од.
Дані уточнюються.