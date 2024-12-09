У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки а минулу добу знешкодили 1 220 загарбників, 3 артилерійські системи та 18 ББМ ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 754 590 (+1 220) осіб,

танків – 9 519 (+0) од,

бойових броньованих машин – 19 589 (+18) од,

артилерійських систем – 21 061 (+3) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 093 (+22) од,

крилатих ракет – 2 859 (+2) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 989 (+24) од,

спеціальної техніки – 3 636 (+1) од.

Дані уточнюються.