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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: wikimedia.org

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки а минулу добу знешкодили 1 220 загарбників, 3 артилерійські системи та 18 ББМ ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 754 590 (+1 220) осіб,
  • танків – 9 519 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 19 589 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21 061 (+3) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 093 (+22) од,
  • крилатих ракет – 2 859 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 989 (+24) од,
  • спеціальної техніки – 3 636 (+1) од.

Дані уточнюються.

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