Президенту Південної Кореї хочуть заборонити виїзд за кордон

Поліція Південної Кореї заявила, що розглядає можливість заборони на виїзд за кордон для президента Юна Сук Йоля в рамках розслідування звинувачень, пов’язаних із короткочасним оголошенням воєнного стану минулого тижня.﻿﻿ Про це пише південнокорейське інформагентство Yonhap, повідомляє Українська правда.

Південнокорейського президента оголосили підозрюваним у розслідуванні справи про державну зраду, заколот і зловживання владою.

Представник поліції на брифінгу повідомив, що Юн поки не потрапив під заборону на в'їзд з країни, оскільки спершу треба "забезпечити необхідні матеріали".

"Ми приймаємо рішення на основі всебічного розгляду, включаючи можливість того, що він залишить країну" , – сказав правоохоронець.

Він не виключив можливість арешту Юна без ордера за умови, що будуть дотримані відповідні вимоги. Також поліція допускає особистий допит Юна.

"Немає жодних людських чи фізичних обмежень для суб'єкта розслідування" , – заявив під час брифінгу начальник Національного управління розслідувань Ву Чон Су.

Агентство повідомляє, що справу про державну зраду, заколот і зловживання владою розслідує спеціальна група зі 150 слідчих.