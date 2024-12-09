ППО уночі збила 18 безпілотників та дві ракети – Повітряні сили
У ніч на 9 грудня росіяни вдарили по Україні безпілотниками різних типів та керованими авіаційними ракетами. Протиповітряна оборона збила дві ракети та 18 дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Всього російські війська застосували 37 "Шахедів" та безпілотників інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ), а також дві керовані авіаційні ракети з повітряного простору над Чорним морем.
"Станом на 08.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдруге за ніч запустили ударні безпілотники по території України.