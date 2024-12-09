ППО уночі збила 18 безпілотників та дві ракети – Повітряні сили

У ніч на 9 грудня росіяни вдарили по Україні безпілотниками різних типів та керованими авіаційними ракетами. Протиповітряна оборона збила дві ракети та 18 дронів.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього російські війська застосували 37 "Шахедів" та безпілотників інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ), а також дві керовані авіаційні ракети з повітряного простору над Чорним морем.

"Станом на 08.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдруге за ніч запустили﻿ ударні безпілотники по території України.