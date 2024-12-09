Сирійська опозиція створить цивільний уряд після втечі Асада

Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил (CNFROS) Хаді Аль-Бахра заявив, що після падіння президента Сирії Башара Асада є домовленість про те, що перехідний уряд у Сирії буде "цивільним". Про це пише агентство EFE, повідомляє Суспільне.

"Є домовленість, що орган перехідного уряду не буде складатися з ХТШ (ісламістської Організації звільнення Леванту) чи Уряду порятунку. Це буде цивільний орган" , – сказав Аль-Бахра під час Форуму в Досі.

Аль-Бахра наголосив, що в межах опозиційної коаліції існують правила, які гарантують відсутність екстремізму, порушень прав людини чи неправомірних дій. Він зазначив, що ці правила працюють добре, навіть попри те, що він ще не зустрічався з лідером ХТШ Абу Мохаммадом аль-Джолані.

"Мета – мати єдину Сирію, а не розділену" , – підкреслив Аль-Бахра.

Він також згадав минуле Аль-Джолані, який очолював Фронт ан-Нусра, колишню філію Аль-Каїди в Сирії, що згодом перетворилася на ХТШ. Аль-Бахра вважає, що ХТШ зазнала змін у своїй ідеології та методах дій.

Аль-Бахра також заявив, що після падіння режиму Асада немає наміру розпускати провладну партію Баас. Замість цього планується її трансформація у "нормальну" політичну силу, щоб уникнути помилок, подібних до тих, що були зроблені в Іраку після усунення Саддама Хусейна у 2003 році.

"Якщо ми їх розпустимо, ми їх ізолюємо. А якщо ізолюємо, вони стають екстремістами" , – сказав він.

Аль-Бахра також запевнив, що буде обмежено втручання Ірану та Росії, які були основними союзниками Асада, у справи Сирії.