WSJ: РФ запустила по Україні вчетверо більше ракет і дронів цієї осені, ніж минулої

Російська Федерація за три місяці осені цього року запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать підрахунки The Wall Street Journal.

Згідно з нами видання, 92% усіх випущених за останні три місяці далекобійних боєприпасів були безпілотниками та хибними цілями. Тобто це дешеві безпілотники-приманки, які РФ використовує, щоб виснажити ППО України. До половини запущених зараз дронів можуть бути неозброєними приманками.

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників Росії дозволив завод у Татарстані. За даними джерел WSJ, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць

Водночас Україна намагається протистояти атакам та активніше використовує для цього методи радіоелектронної боротьби. Зокрема, у жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено, порівняно з трохи більше ніж 8% балістичними та гіперзвуковими ракетами. А вже у листопаді різко - до понад 40% - зріс відсоток перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

У WSJ вважають, що на такий показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає також нижча якість російських аналогів Shahed, ніж у оригінальних дронів.

Атаки дронів по Україні

З початку осені росіяни активізували атаки дронів по Україні. Ворог запускає десятки "Шахедів" майже кожної ночі. Однак більшість ворожих цілей успішно знищують українські сили ППО.

Раніше ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.

Також у Генеральному штабі повідомляли, що у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

А ось у вересні цього року РФ кожного дня запускала безпілотники по типу "Шахед" по території України. В середньому, щодня по території України запускалось по 44 "Шахеди".