У МВС розповіли, скільки поліцейських перебувають на фронті

Підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція постійно перебувають на лінії бойового зіткнення. Вони займаються евакуацією цивільного населення, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, деякі підрозділи вже кілька місяців знаходяться безпосередньо у Силах оборони. Мова про спеціальні підрозділи, бригаду "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією.

"Це тисячі поліцейських - 10%. від всіх правоохоронців. Близько 10 тисяч поліцейських – це комбатанти, що знаходяться на лінії фронту", - каже Клименко.

Водночас він зауважив, що на постійній основі у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч правоохоронців. Вони займаються евакуацією людей та роботою на блокпостах.

"Великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю. 40-45 тисяч постійно перебувають у зоні бойових дій та прифронтових регіонах. І ми говоримо про прикордоння, де знаходиться Державна прикордонна служба та підрозділи поліції," - розповів міністр.

Він також звернув увагу на те, що у Нацполіції зі 100 тисяч 25% - це жінки, а ще 17% - це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку.

"Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу задіяні. Більше половини Нацгвардії задіяно до виконання бойових завдань і половину Державної прикордонної служби задіяно", - підкреслив Клименко.

Мобілізація правоохоронців

Варто нагадати, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові мобілізуватися.

Також голова Національної поліції України Іван Вигівський розповідав, що у випадку мобілізації поліцейських може виникнути проблема з криміногенною ситуацією в країні. Втім у Нацполіції готові до такого рішення.