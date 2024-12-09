CNN: Росія попросила Туреччину допомогти вивести війська з Сирії

Росія звернулася до Туреччини з проханням надати підтримку для безпечного виведення своїх військових із території Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це інформує телеканал CNN Türk, повідомляє Дзеркало тижня.

Зазначається, що російські війська планують залишити Сирію, за винятком двох стратегічно важливих об'єктів ‒ військово-морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім. Передбачається, що солдатів переправлять до районів, які контролюють збройні сили Туреччини, а звідти їх літаками доставлять у Росію.

Повалення режиму Асада у Сирії

Збройна опозиція захопила столицю Дамаск, змусивши президента Башара Асада залишити країну. Династія Асада керувала Сирією з 1971 року, використовуючи репресії та терор для утримання влади. Росія та Іран були ключовими союзниками сирійського режиму протягом громадянської війни.

Проте міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "Київ підтримує сирійський народ у цей складний період" і готовий працювати над відновленням дипломатичних відносин із Сирією в майбутньому.