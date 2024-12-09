До України прибув лідер німецької опозиції Мерц
Лідер німецької демократичної опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибув в Україну в понеділок вранці. Про це інформує видання Welt, повідомляє Укрінформ.
"Я дуже радію новій зустрічі з Президентом України. Хочу на місці дізнатися про актуальну ситуацію в Україні та чим ми можемо допомогти цій країні продовжувати боронитися від російської агресії", - заявив Мерц після прибуття на Київський залізничний вокзал.
Раніше він неодноразово заявляв про необхідність посилення німецької військової підтримки, включно з передачею далекобійних ракет Taurus.
Нагадаємо, кілька днів тому Київ з неаноснованим візитом відвідав інший кандидат на посаду канцлера на наступний вборах і діючий глава уряду Олаф Шольц.
Мерц уже відвідував Україну у травні 2022 року.