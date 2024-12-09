У Донецьку вибухнуло авто начальника Оленівської колонії "ДНР"

Вранці понеділка, 9 грудня, у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух. У місті вибухнув автомобіль з людьми, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Mash".

За даними російських ЗМІ на вулиці Університетській вибухнув позашляховик, у якому перебували дві людини.

Росіяни заявляють, що авто належало начальнику Оленівської колонії ДНР Сергію Євсюкову. Він загинув.

Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані.

Росіяни заявляють, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Хто такий Євсюков

Сергій Євсюков - колишній керівник колонії в селищі Оленівка, окупованій території Донеччини, контрольованій так званою "ДНР". Його діяльність опинилася в центрі уваги через масове вбивство українських військовополонених у колонії 29 липня 2022 року, коли внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 полонених, а ще близько 150 отримали поранення.

Українська сторона звинувачує Євсюкова та його заступника Дмитра Нейолова у жорстокому поводженні з полоненими, включаючи ненадання їм медичної допомоги після вибуху. Обидва посадовці також звинувачуються у порушенні міжнародного гуманітарного права за статтею про жорстоке поводження з військовополоненими, що включає умисне вбивство. СБУ повідомила їм про підозру за цими злочинами.

Теракт в Оленівці

Літом 2022 року росіяни організували вибух у колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі".

Згідно із заявами російської сторони, внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських військових.

За даними розвідки, російська сторона не мала наміру одразу знищити українських військовополонених в Оленівці. Натомість було ухвалено рішення про страти, щоб приховати сліди катувань і неналежні умови утримання.

У липні 2023 року Україна змогла повернути тіла загиблих захисників. Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, більшість тіл уже вдалося ідентифікувати.