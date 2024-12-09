Морські дрони Sea Baby вступили в бій з вертольотами та літаками РФ у Керченській бухті
У ніч з 5 на 6 грудня Служба безпеки України успішно провела унікальну спецоперацію за участю морських дронів Sea Baby у Керченській бухті. Дрони вступили в бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися перехопити українську техніку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Служба безпеки України.
Як повідомляють у 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ, російські пілоти розраховували на легке полювання, але самі стали здобиччю.
Зазначається, що морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням, відкрили вогонь у відповідь.
Перехоплений радіообмін окупантів свідчить про значні втрати серед особового складу – на бортах вертольотів є вбиті та поранені, а сама техніка зазнала серйозних пошкоджень і потребує капітального ремонту.
Окрім цього, дрони вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, котрий росіяни досі намагаються відновити після попередніх атак українських спецслужб.
"Sea Baby – це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час".
Що передувало:
- 22 травня 2024 року проінформоване джерело в СБУ повідомило УП, що морські дрони Sea Baby оснастили системами "Град". Модернізований безпілотник уже випробували, "мінусуючи" окупантів на Кінбурнській косі.
- 23 травня голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню "Град", таким чином Сили оборони вразили вже 4 російських кораблі.
Довідка: Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".
Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.
Вартість морського дрона Sea Baby – 8,5 млн грн.