Морські дрони Sea Baby вступили в бій з вертольотами та літаками РФ у Керченській бухті

У ніч з 5 на 6 грудня Служба безпеки України успішно провела унікальну спецоперацію за участю морських дронів Sea Baby у Керченській бухті. Дрони вступили в бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися перехопити українську техніку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Служба безпеки України.

Як повідомляють у 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ, російські пілоти розраховували на легке полювання, але самі стали здобиччю.

У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.Відео : СБУ pic.twitter.com/35sf4JpNSv — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 9, 2024

Зазначається, що морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням, відкрили вогонь у відповідь.

Перехоплений радіообмін окупантів свідчить про значні втрати серед особового складу – на бортах вертольотів є вбиті та поранені, а сама техніка зазнала серйозних пошкоджень і потребує капітального ремонту.

Окрім цього, дрони вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, котрий росіяни досі намагаються відновити після попередніх атак українських спецслужб.

"Sea Baby – це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час".

Що передувало:

22 травня 2024 року проінформоване джерело в СБУ повідомило УП, що морські дрони Sea Baby оснастили системами "Град". Модернізований безпілотник уже випробували, "мінусуючи" окупантів на Кінбурнській косі.

23 травня голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню "Град", таким чином Сили оборони вразили вже 4 російських кораблі.

Довідка: Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість морського дрона Sea Baby – 8,5 млн грн.