До України з візитом приїхав прем’єр Естонії
У понеділок, 9 грудня, до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє Укрінформ.
Крістен Міхал, який прибув до української столиці в понеділок уранці, анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України – це перемога Європи, США та всього демократичного світу", – написав Міхал.
Нагадаємо, у понеділок вранці до Києва також прибув лідер німецької демократичної опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.