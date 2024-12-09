До України з візитом приїхав прем’єр Естонії

У понеділок, 9 грудня, до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє Укрінформ.

Крістен Міхал, який прибув до української столиці в понеділок уранці, анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України – це перемога Європи, США та всього демократичного світу" , – написав Міхал.

Нагадаємо, у понеділок вранці до Києва також прибув лідер німецької демократичної опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.