У Києві та низці областей змінили графіки відключення світла

У Києві та низці областей вранці понеділка, 9 грудня, було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК, "Черкасиобленерго".

Черкаси

За даними "Черкасиобленерго", сьогодні о 09:40 було додано черги на вимкнення. Однак упродовж дня графіки також можуть змінюватись. Графіки погодинних відключень складені виходячи із доведених "Укренерго" лімітів.

Години відсутності електропостачання:

09:00-10:00 4 черга;

10:00-11:00 2 та 5 черги;

11:00-12:00 2 та 5 черги;

12:00-13:00 3 та 6 черги;

13:00-14:00 3 та 6 черги;

14:00-15:00 4 та 1 черги;

15:00-16:00 4 та 1 черги;

16:00-17:00 5 та 2 черги;

17:00-18:00 5 та 2 черги;

18:00-19:00 6 та 3 черги.

Графіки від ДТЕК

Також сьогодні вранці було змінено графіки відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У ДТЕК зауважили, що від "Укренерго" надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні.

Чому застосовуються графіки відключення світла

Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація повністю стабілізується.

Вчора ж в "Укренерго" повідомляло, що 9 грудня в Україні буде діяти одна черга відключень з 08:00 до 19:00 години.