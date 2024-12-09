Ракетна атака на Дніпропетровську область: у лікарні померла 5-а жертва

Кількість загиблих через російський ракетний удар по Дніпровському району Дніпропетровської області 30 листопада збільшилася до 5. У лікарні помер постраждалий чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада".

Лисак зазначає, що лікарі понад тиждень боролися за його життя. На жаль, травми були заважкими.

"Це вже п'ята жертва тієї атаки. Співчуття всім, хто втратив близьких" , – додав Лисак.

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