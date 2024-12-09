Окупанти закріпилися у стратегічно важливій місцевості під Кураховим – журналіст

У Донецькій області, в районі міста Курахове росіяни закріпилися вздовж західної частини дамби Курахівського водосховища і проводять перегрупування та накопичують ресурси, щоб вдарити пізніше відразу по двох напрямках. Про це написав український військовий журналіст Богдан Мирошников, повідомляє Дзеркало тижня.

За його прогнозом загарбники вестимуть наступ у напрямках села Дачне та промзони зруйнованої росіянами Курахівської ТЕС.

Оглядач каже, що в самому Кураховому тривають бої за багатоповерхівки в центрі міста. Також потроху починаються бої за багатоповерхівки на півдні. Їх ворог поки що намагається обійти, але лобові штурми і тут не виключені.

Мапа: DeepState

Тим часом український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти, засвідчив просування росіян в самому Кураховому, а також у Трудовому, на південному фланзі котла, що виник на південь від Курахового.

Мирошников підкреслює, що на північному заході курахівського напрямку вирішується доля всього виступу. У разі невдачі все може завершитися стрімким відходом з виступу, включно з містом Курахове.